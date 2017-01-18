SEO текста. 2000 знаков, 3 статьи.

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Завершен5 заявок135 просмотров

Добрый день!

Нужны SEO тексты.

Тематика: кассовые аппараты, терминалы.

Во вложении имеется ТЗ. 

8 лет назад
spr_jnetwork
31 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$9
1 день
Статьи понравились, Валентина скинула работу раньше срока. Дальше планируем сотрудничать. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством! Ответственный и добросовестный заказчик, постоянно на связи. Оплата в полном объёме и своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад