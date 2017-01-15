Придумать описание на сайт.

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Закрыт11 заявок142 просмотра

Здравствуйте. Нужно придумать описание на сайт http://koscoin.ru/ 

Функционал на сайте работает, и по нему нужно сделать описание на главную страницу сайта.

8 лет назад
kostjakrasota
Костя 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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