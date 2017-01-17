Тематика - путешествия, туризм. (ВАКАНСИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 5 ФЕВРАЛЯ) Требуется сотрудница для публикации статей на сайте и соц.сетях. Необходимо: 1) переписывать/копировать статьи в 3-4 абзаца, 2) писать интригующий заголовок и подзаголовок 3) ...
Написать качественный продающий текст
Написать качественный продающий текст. Цена 40 рублей за 1000 символов. ТЗ В прикрепленном файле. Пожалуйста, внимательно с ним ознакомьтесь. Уникальность текста 100%.
Заявки фрилансеров
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