Юрисконсульт

[table]Юристы

Недвижимость

Арбитраж

Договорное право

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Опыт работы 7 лет 11 месяцев

Декабрь 2010 – по настоящее время

5 лет 8 месяцев

ООО "Мегамаркет"

Россия, bc-poisk.ru

юрисконсульт

Подготовка, правовая экспертиза договоров аренды, оказания услуг по телефонии, оказания телематических услуг, договоров подряда, поставки, купли-продажи. Работа с дебиторской задолженностью. Ведение дел о банкротстве, представление интересов ООО в судах общей юрисдикции по уголовному делу, представление интересов ООО в правоохранительных органах, в ССП РФ. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества, подача заявлений в Межрайонную ИФНС. Подготовка писем и претензий должникам, подготовка ответов на запросы контрагентов и государственных органов и т.д.

Представление интересов ООО в Арбитражных судах по хозяйственным спорам.

Консультирование по правовым вопросам.

Март 2009 – декабрь 2010

1 год 10 месяцев

Миллениум, ГК

Россия

юрисконсульт

Договорная работа, работа с дебиторской задолженностью, арбитраж, суды общей юрисдикции, корпоративное, административное, налоговое право. Представление интересов в государственных органах, работа с ИФНС, ОВД, ССП, наложение арестов на недвижимое имущество должников, работа с кредитными договорами, взыскание задолженности в порядке регресса, трудовые споры, заявления об отмене постановлений государственных органов (налоговая, ССП, ГУВД). Подготовка проектов Уставов обществ, положений о филиалах, положений о структурных подразделениях. Умение работать в системе Консультант+, судебной практикой, отслеживаю информацию о судебных делах на сайтах судов, веду базу судебных дел Холдинга.

Июнь 2008 – ноябрь 2008

6 месяцев

Ростовская таможня

Россия

Государственный таможенный инспектор

Регистрация и учет дел об Административных правонарушениях, подготовка ответов на запросы контролирующих органов.

Обо мне

Работа с арендаторами, работа с правовыми документами, составление и правовая экспертиза Договоров аренды, оказания услуг, поставки. Представление интересов общества в Арбитражном суде, судах общей юрисдикции.

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