Oly2007

Ольга Oly2007

 
38 летРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Юрисконсульт

[table]Юристы 

Недвижимость 

Арбитраж 

Договорное право 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

Опыт работы 7 лет 11 месяцев 

Декабрь 2010 – по настоящее время 

5 лет 8 месяцев 

ООО "Мегамаркет" 

Россия, bc-poisk.ru 

юрисконсульт 

Подготовка, правовая экспертиза договоров аренды, оказания услуг по телефонии, оказания телематических услуг, договоров подряда, поставки, купли-продажи. Работа с дебиторской задолженностью. Ведение дел о банкротстве, представление интересов ООО в судах общей юрисдикции по уголовному делу, представление интересов ООО в правоохранительных органах, в ССП РФ. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества, подача заявлений в Межрайонную ИФНС. Подготовка писем и претензий должникам, подготовка ответов на запросы контрагентов и государственных органов и т.д. 

Представление интересов ООО в Арбитражных судах по хозяйственным спорам. 

Консультирование по правовым вопросам. 

Март 2009 – декабрь 2010 

1 год 10 месяцев 

Миллениум, ГК 

Россия 

юрисконсульт 

Договорная работа, работа с дебиторской задолженностью, арбитраж, суды общей юрисдикции, корпоративное, административное, налоговое право. Представление интересов в государственных органах, работа с ИФНС, ОВД, ССП, наложение арестов на недвижимое имущество должников, работа с кредитными договорами, взыскание задолженности в порядке регресса, трудовые споры, заявления об отмене постановлений государственных органов (налоговая, ССП, ГУВД). Подготовка проектов Уставов обществ, положений о филиалах, положений о структурных подразделениях. Умение работать в системе Консультант+, судебной практикой, отслеживаю информацию о судебных делах на сайтах судов, веду базу судебных дел Холдинга. 

Июнь 2008 – ноябрь 2008 

6 месяцев 

Ростовская таможня 

Россия 

Государственный таможенный инспектор 

Регистрация и учет дел об Административных правонарушениях, подготовка ответов на запросы контролирующих органов. 

Обо мне 

Работа с арендаторами, работа с правовыми документами, составление и правовая экспертиза Договоров аренды, оказания услуг, поставки. Представление интересов общества в Арбитражном суде, судах общей юрисдикции. 

Интересуют вакансии с удаленной работой дома по моей специальности.[/table]

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