opoddubnaya

Ольга opoddubnaya

 
61 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественный копирайт и наполнение вашего сайта

Добрый день! Я, Поддубная Ольга Борисовна, копирайтер, веб-райтер, контент-менеджер. Пишу тексты уже более 4 лет. 

Имею высшее техническое образование

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 1981-1986 г.г. Квалификация - инженер-механик. 

Специализация - оборудование и технология сварочного производства. 

Учась в университете, параллельно работала на кафедре сварки в качестве практиканта. Это мне позволило глубже изучить сварочные процессы при плавлении, а также участвовать в изучении прогрессивного и нового на тот момент способа сварки взрывом. Принимала участие в разработке метода получения биметаллов при помощи сварки взрывом на испытательном полигоне. Свою дипломную работу делала в Москве в НИИ Министерства путей сообщения. Тема диплома: “Сварка взрывом ж/д проводов”.

Закончила ряд курсов

1. Курсы машинописи (слепой печати). На кафедре сварки мне приходилось писать много документации по практической деятельности и возникла необходимость освоить машинопись. Овладение слепым методом печати позволило в разы увеличить скорость до 250 ударов в минуту. Это мастерство очень пригодилось мне в дальнейшем в работе копирайтера.  

2. Бухгалтерские курсы. Специализация - бухгалтер предприятия. Благодаря этим знаниям, я, будучи копирайтером, смогла уверенно писать статьи на бухгалтерскую тематику. 

3. Курсы по оптимизации web-сайтов позволили мне представить целостную картину создания сайтов. Я понимаю, что оптимизация сайта - это совокупность методов, направленных на приведение его контента в соответствие с формулировками поиска интернет-пользователей. 

Трудовой опыт

После окончания университета работала на производственном объединении “Баррикады” в г. Волгограде инженером-технологом в тех бюро сварочного цеха. Имея опыт работы на производстве, хорошо разбираюсь в технических процессах. Техническая тематика в копирайтинге мне интересна и мои статьи всегда получают положительный отклик от заказчиков.

Десять лет трудилась в ПАО “Промсвязьбанк” доп/офисе “Центральный” в должности старшего кассира. Достаточно большой опыт в банковской сфере позволяет мне хорошо ориентироваться в этой области. Работа с клиентами развила во мне такие качества характера как коммуникабельность, эмоциональная устойчивость и способность находить компромисс в конфликтных ситуациях.

Я - копирайтер

В настоящее время я профессиональный копирайтер, занимаюсь написанием рекламных и информационных текстов. Свою работу люблю, отношусь к ней честно и ответственно. Репутацией своей дорожу. 

Мои преимущества

Тексты пишу всегда только сама, не прибегая к помощи третьих лиц, поэтому за качество работы ручаюсь. 

Владею английским языком на уровне технического переводчика. Имея опыт работы на производстве, хорошо разбираюсь в технических процессах. Техническая тематика в копирайтинге мне интересна и мои статьи всегда получают положительный отклик от заказчиков.

Каждая моя статья является результатом кропотливой работы: глубокого изучения темы.

Умею интересно и понятно излагать материал.

Я пунктуальна, собрана, внимательна к мелочам, умею анализировать. Заказав у меня статью, вы можете быть уверенными, что она будет готова в согласованные сроки.

Сотрудничая со мной, вы получите качественные тексты: структурированные и при необходимости оптимизированные по правилам SEO.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

7156519
Сергей 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Нужна статья
все как всегда оперативно и отлично
Сотрудничество как всегда прошло отлично. Заказчика всем рекомендую.
Ответный отзыв
7156519
Сергей 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Нужна статья
Все отлично, четко и в срок
С Сергеем работаю не первый раз. Всегда все четко - понятное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую всем работать с этим заказчиком.
Ответный отзыв
fireblood
Михаил 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Необходим качественный копирайт текстов по промышленному оборудованию.
Будем продолжать сотрудничество. Ольга ответственно подошла к предложенному заданию, всегда была на связи в ходе работы, все сдала точно в назначенный день. Хорошо пишет тексты по технической тематике, детально разобрала все, что было связано с нашим оборудованием.
Михаил понятно изложил техзадание, всегда был на связи. Чувствуется, что он отлично разбирается в том, чем занимается. Выполненную работу оплатил сразу после ее сдачи. После общения остались позитивные впечатления. Я всем рекомендую работать с этим заказчиком.
Ответный отзыв
7156519
Сергей 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Нужна статья
Все оперативно и качественно
С Сергеем работать было комфортно. Он понятно объяснил задание, сразу оплатил работу. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
sergeySV2
54 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Написать текст
Работа выполнена раньше срока, но качественно. Ставлю высшую оценку. Задание было трудным, выполнила больше и лучше, чем ожидалось.
Работать с Сергеем было приятно. Он внятно изложил ТЗ, всегда был на связи, быстро оплатил работу. Всем рекомендую этого Заказчика.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Копирайтинг
8 отзывов
$6/час
от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
2 отзыва
$5/час
от 1 дня
нет рейтинга