Качественный копирайт и наполнение вашего сайта

Добрый день! Я, Поддубная Ольга Борисовна, копирайтер, веб-райтер, контент-менеджер. Пишу тексты уже более 4 лет.

Имею высшее техническое образование

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 1981-1986 г.г. Квалификация - инженер-механик.

Специализация - оборудование и технология сварочного производства.

Учась в университете, параллельно работала на кафедре сварки в качестве практиканта. Это мне позволило глубже изучить сварочные процессы при плавлении, а также участвовать в изучении прогрессивного и нового на тот момент способа сварки взрывом. Принимала участие в разработке метода получения биметаллов при помощи сварки взрывом на испытательном полигоне. Свою дипломную работу делала в Москве в НИИ Министерства путей сообщения. Тема диплома: “Сварка взрывом ж/д проводов”.

Закончила ряд курсов

1. Курсы машинописи (слепой печати). На кафедре сварки мне приходилось писать много документации по практической деятельности и возникла необходимость освоить машинопись. Овладение слепым методом печати позволило в разы увеличить скорость до 250 ударов в минуту. Это мастерство очень пригодилось мне в дальнейшем в работе копирайтера.

2. Бухгалтерские курсы. Специализация - бухгалтер предприятия. Благодаря этим знаниям, я, будучи копирайтером, смогла уверенно писать статьи на бухгалтерскую тематику.

3. Курсы по оптимизации web-сайтов позволили мне представить целостную картину создания сайтов. Я понимаю, что оптимизация сайта - это совокупность методов, направленных на приведение его контента в соответствие с формулировками поиска интернет-пользователей.

Трудовой опыт

После окончания университета работала на производственном объединении “Баррикады” в г. Волгограде инженером-технологом в тех бюро сварочного цеха. Имея опыт работы на производстве, хорошо разбираюсь в технических процессах. Техническая тематика в копирайтинге мне интересна и мои статьи всегда получают положительный отклик от заказчиков.

Десять лет трудилась в ПАО “Промсвязьбанк” доп/офисе “Центральный” в должности старшего кассира. Достаточно большой опыт в банковской сфере позволяет мне хорошо ориентироваться в этой области. Работа с клиентами развила во мне такие качества характера как коммуникабельность, эмоциональная устойчивость и способность находить компромисс в конфликтных ситуациях.

Я - копирайтер

В настоящее время я профессиональный копирайтер, занимаюсь написанием рекламных и информационных текстов. Свою работу люблю, отношусь к ней честно и ответственно. Репутацией своей дорожу.

Мои преимущества

Тексты пишу всегда только сама, не прибегая к помощи третьих лиц, поэтому за качество работы ручаюсь.

Владею английским языком на уровне технического переводчика. Имея опыт работы на производстве, хорошо разбираюсь в технических процессах. Техническая тематика в копирайтинге мне интересна и мои статьи всегда получают положительный отклик от заказчиков.

Каждая моя статья является результатом кропотливой работы: глубокого изучения темы.

Умею интересно и понятно излагать материал.

Я пунктуальна, собрана, внимательна к мелочам, умею анализировать. Заказав у меня статью, вы можете быть уверенными, что она будет готова в согласованные сроки.

Сотрудничая со мной, вы получите качественные тексты: структурированные и при необходимости оптимизированные по правилам SEO.