Здравствуйте! Нам нужна страничка А4 в Ворде с коммерческим предложением, которое наши менеджеры будут отправлять клиентам. В КП у нас 1 услуга, которую нужно объяснить, описать и оформить в КП. Единственное, что у нас есть в ТЗ ...