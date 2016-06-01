fireblood

Михаил Еременко fireblood

 
34 годаРоссия/Подольск
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Информационные тексты по промышленной тематике

    $2

    Здравствуйте! Необходимо написание информационных текстов для сайта по промышленной тематике: металлообработка, изготовление металлоконструкций, производство металлический деталей и запчастей, ремонт станков и производственного оборудования.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужны видео отзывы про ремонт квартир

    $32

    Здравствуйте. Если у Вас есть квартира с хорошим ремонтом - то предлагаю быстрый заработок. Вы снимаете короткий видеоролик с отзывом о ремонте квартиры определенной компании, мы платим за этот ролик. Цена 2000р. Всего нужно около ...

    Презентации2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходим качественный копирайт текстов по промышленному оборудованию.

    Добрый день! Необходимо сделать копирайт текстов для сайта по тематике: изготовление, обслуживание, ремонт, продажа промышленного оборудования/станков, а также изготовление и продажа запасных частей и деталей.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен копирайт текстов по теме: ремонт промышленного оборудования

    Добрый день! Для создания нового сайта необходимо большое количество текстов по тематике: ремонт промышленного оборудования. Какое оборудование ремонтируем: деревообрабатывающее, заточное, каменное, полимерное, металлообрабатывающее, пищевое. В прикрепленном файле примерное ТЗ по ремонту.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужны тексты по теме: промышленное оборудование

    Добрый день! Необходимо сделать копирайт текстов (большое количество) для сайта по тематике: изготовление, обслуживание и ремонт промышленного оборудования/станков (металлообработка, сварка, плазменная и лазерная резка, заточка ножей, изготовление ножей и сеток для дробилок, производство шкафов управления). ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен копирайтер из Белоруссии (желательно)

    Здравствуйте. Нужен копирайтер, а лучше несколько или агентство. Если компания - то обязательно из Белоруссии.  Переписать на Русском сайте коммерческие тексты, без воды, с употреблением ключевых слов НЕ ПО ТЗ (т.е. даем список слов, которые должны быть ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип компании (векторная графика)

    $100

    Меняем дизайн городского портала, необходимо под новый дизайн сделать логотип. (новый дизайн прикрепил). На логотипе должно быть "PRO-PODOLSK" или "PRO-ПОДОЛЬСК" (т.е. PRO - англ, название города не важно, в конце можно добавить .ru). Обязательно в ...

    Шапка для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн городского портала

    Здравствуйте! Нужен дизайн городского портала (сам сайт есть, но хотим его сделать более "крутым" и добавить новый функционал). На вскидку нужна 1 главная и около 20 внутренних страниц (причем значительно отличающихся друг от друга) Подробного ТЗ нет, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    Здравствуйте. Нужен дизайн сайта для компании, которая продает оборудование. ТЗ есть, макет есть (прикрепил) Работаем так: Рисуете главную - присылаете джепеги (можно с ватермарками) - утверждаем - оплачиваем - присылаете psd - переходим к внутренним страничкам. По ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны баннерки-логотипчики для сайта

    Здравствуйте! Нужно 10 логотипчиков, размер от 88х31 до 125x125 Формат .gif (не обязательно анимированные. Нужно и статические и анимированные, главное - не флеш) Обязательно чтобы логотипчик весил не более 50 Кб. Более подробно обсужу с тем, чья цена ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно КП для менеджеров (рекламное агентство)

    Здравствуйте! Нам нужна страничка А4 в Ворде с коммерческим предложением, которое наши менеджеры будут отправлять клиентам. В КП у нас 1 услуга, которую нужно объяснить, описать и оформить в КП. Единственное, что у нас есть в ТЗ ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и нятажка дизайна на DLE

    Здравствуйте! Есть дизайн главной и внутренней странички в ПСД. Нужно сделать шаблон для движка DLE в таком виде, что мы его скопировали вставили и заработало. Шаблон не сложный, но есть пара моментов, которые нужно закодить: 1) Дизайн ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта по ремонту квартир

    Здравствуйте! Нужен дизайн сайта по ремонту квартир (1 главная и 1 внутренняя странички). Точного ТЗ пока нет, но в данной тематике всё как бы стандартно. В заявке обязательно указывайте: 1) Сроки 2) Цена (можно вилку от и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны статьи по ремонту квартир

    Всем Здравствуйте! Мне необходимы специалисты в ремонте. От меня большой объем, долгосрочное сотрудничество и своевременные оплаты! От Вас - 100% грамотность и действительно полезные и интересные статьи в тематике Ремонт квартир (и смежные тематики), а так ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны статьи для сайта одежды

    $100

    Здравствуйте! Нужны статьи для сайта футболок с прикольными рисунками. Всего нужно 129 статей в сумме на 114 тыс. сим. (считая пробелы). Плачу за работу 3420р. 30р/1000 сим. Оплата только после проверки. Сроки - чем быстрее ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание и красивое оформление рекламных статей

    $50

    Здравствуйте! Нужен человек, который будет писать и красиво оформлять на сайт рекламные статьи. В задании дается краткое описание компании и несколько ключевых фраз. Ваша задача написать красивую статью про компанию (с перечнем сферы деятельности и ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Andreeva_
Татьяна 
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Информационные тексты по металлоконструкциям
С Михаилом приятно иметь дело. Он вполне благожелателен, а ТЗ составлено настолько грамотно, что вопросов, которые предлагается задавать, просто не остается. Желаю удачи и эффективных исполнителей!
Исполнитель сделала все по ТЗ, замечаний и исправлений не было. Тему раскрыла в полном объеме. Гарантирую.
Ответный отзыв
muravei11
Марина 
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Информационный текст по водонапорным башням
Заказчик хороший, рекомендую. Точное ТЗ, на все вопросы, возникшие в ходе выполнения работы, получила ясный развернутый ответ, надеюсь на продолжение сотрудничества.
Текст хороший, соответствует требованиям технического задания. Работа была выполнена раньше срока. В ходе работы задавала вопросы. Без лишних вопросов готова вносить правки. Договорились на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$33
10 баллов
6 лет назад
Нужны видео отзывы про ремонт квартир
Всё было отлично сработано. Оплата вовремя. рекомендую заказчика.
Рекомендую! Отлично поработали, претензий не имею вообще. Особенная благодарность за быстрое исполнение
Ответный отзыв
Kononovi
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нужны видео отзывы про ремонт квартир
Спасибо за предоставленную работу. Оплата моментальная. Всё отлично.
Рекомендую! Отлично поработали, претензий не имею вообще. Особенная благодарность за быстрое исполнение
Ответный отзыв
kat_happiness
Екатерина 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужен копирайт текстов по теме: ремонт промышленного оборудования
Очень приятный заказчик. Понятное ТЗ, оплата быстрая, чувство юмора и открытость. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Продолжаем сотрудничество! Очень грамотный исполнитель, быстро нашли общий язык! Все работы получаем в срок, тексты легко читаются, даже по промышленной тематике.
Ответный отзыв