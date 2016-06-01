Необходимо написание информационных текстов по металлоконструкциям. Оплата: 120 руб / 1000 знаков. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Михаил Еременко firebloodfireblood
- $2Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $2
Требуется написание одного пробного текста по теме: Водонапорные башни. В дальнейшем возможно длительное сотрудничество.Завершен5 лет назад
- $2
Здравствуйте! Необходимо написание информационных текстов для сайта по промышленной тематике: металлообработка, изготовление металлоконструкций, производство металлический деталей и запчастей, ремонт станков и производственного оборудования.Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
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Здравствуйте. Если у Вас есть квартира с хорошим ремонтом - то предлагаю быстрый заработок. Вы снимаете короткий видеоролик с отзывом о ремонте квартиры определенной компании, мы платим за этот ролик. Цена 2000р. Всего нужно около ...Презентации2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать копирайт текстов для сайта по тематике: изготовление, обслуживание, ремонт, продажа промышленного оборудования/станков, а также изготовление и продажа запасных частей и деталей.Завершен6 лет назад
Добрый день! Для создания нового сайта необходимо большое количество текстов по тематике: ремонт промышленного оборудования. Какое оборудование ремонтируем: деревообрабатывающее, заточное, каменное, полимерное, металлообрабатывающее, пищевое. В прикрепленном файле примерное ТЗ по ремонту.Завершен6 лет назад
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Необходима грамотная верстка (без натяжки на наш движек)HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
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