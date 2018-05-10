Нужны видео отзывы про ремонт квартир

$32
ПрезентацииЗавершен8 заявок324 просмотра
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Здравствуйте. Если у Вас есть квартира с хорошим ремонтом - то предлагаю быстрый заработок. Вы снимаете короткий видеоролик с отзывом о ремонте квартиры определенной компании, мы платим за этот ролик. Цена 2000р. Всего нужно около 20 роликов (естественно от разных людей и на разном фоне).

Всем отвечу в понедельник (всем буду рад, спасибо за заявки)

6 лет назад
fireblood
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранные исполнители
Kononovi
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
Рекомендую! Отлично поработали, претензий не имею вообще. Особенная благодарность за быстрое исполнение
Спасибо за предоставленную работу. Оплата моментальная. Всё отлично.
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$33
5 дней
Рекомендую! Отлично поработали, претензий не имею вообще. Особенная благодарность за быстрое исполнение
Всё было отлично сработано. Оплата вовремя. рекомендую заказчика.
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