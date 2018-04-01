Дизайн слайдов для презентации

Нужен дизайнер, которые сейчас свободен.

Задача:

Дизайн (макеты) - готовые слайды для презентации. Показываться презентация будет через проекторы full hd.

Срок: 9.00 утра по МСК завтра (пятница).

Бюджет: 1.000 руб.

Сделать 5 слайдов.

1. Программа конференции (расписание) - есть данные в pdf в облаке

2. Фото тренера и текст: Я научу вас быть классными продавцами, а не консультантами.

3. Фото суперзвезд и сколько сделали сделок (есть данные в pdf в облаке)

4. Логотипы компаний, список в облаке. Лого найти в интернет и четко вставить.

все слайды нужно качественно и в хорошем разрешении.

в итоге работы предлставить исходник (фотошоп или иллюстратор)

Еще материал пришлю исполнителю.

логотипы вам самим нужно найти и подготовить-вставить

Стиль: лаконичный, фирменны.

материал https://cloud.mail.ru/public/7P8H/dhA4AeicN