Презентация аварийно-диспетчерской службы

Добрый день Нужно один раз разработать фирстиль: фон, лого, шрифты для презентации. После этого собрать по ТЗ 5-10 презентаций. Презентации не сложные, все как всегда: заголовки, картинки, графики, фоточки. Ссылка на примеры работ, дизайны презентаций - обязательно. В заявке указывайте ...