Создание рекламного (промо-ролика) для сайта

Конкретное ТЗ вышлю по запросу от потенциального исполнителя.Основные исходные данные:

1. Ролик будет размещен на сайте, посвященному услугам по оказанию помощи в получении лицензии в области вооружения и военной техники (ВВТ).

2. Оптимальная продолжительность ролика не более 1 минута, максимум 90 секунд.

3. Ролик должен быть посвящен процессу получения лицензии в области ВВТ с помощью нашей компании.

4. В ролике должна быть использована анимация текста, графика, анимированная инфографика, профессиональный дикторский текст или красивый (ненавязчивый) саундтрек (без нарушения авторских прав).

А лучше – дикторский текст на фоне красивого (ненавязчивого) саундтрека (без нарушения авторских прав)

5. Ролик должен быть динамичным, оригинальным и не скучным! Минимум текста, больше графики, анимации, дикторской озвучки. (дополнить описание)