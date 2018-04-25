Создание рекламного (промо-ролика) для сайта

ПрезентацииЗавершен7 заявок228 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Конкретное ТЗ вышлю по запросу от потенциального исполнителя.Основные исходные данные:

1. Ролик будет размещен на сайте, посвященному услугам по оказанию помощи в получении лицензии в области вооружения и военной техники (ВВТ).

2. Оптимальная продолжительность ролика не более 1 минута, максимум 90 секунд.

3. Ролик должен быть посвящен процессу получения лицензии в области ВВТ с помощью нашей компании.

4. В ролике должна быть использована анимация текста, графика, анимированная инфографика, профессиональный дикторский текст или красивый (ненавязчивый) саундтрек (без нарушения авторских прав).

А лучше – дикторский текст на фоне красивого (ненавязчивого) саундтрека (без нарушения авторских прав)

5. Ролик должен быть динамичным, оригинальным и не скучным! Минимум текста, больше графики, анимации, дикторской озвучки. (дополнить описание)

6 лет назад
guest_15231245633915
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LuNa_1017
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$50
7 дней
Огромное спасибо Наталье за ее работу! Три важнейших показателя, которые свойственны именно ей: -оперативность в работе; -низкая цена при неизменно высоком качестве; -креативность и понимание запроса заказчика. Очень доволен ее творчеством, следующий мой заказ - только у нее. Рекомендую всем, кому нужны стильные и интересные рекламные ролики, промо-ролики с инфографикой и интересной анимацией. Еще раз большущее спасибо! Олег.
Заказчиком было предоставлено чёткое ТЗ для работы. Мы сразу поняли друг друга, поэтому никаких существенных изменений в готовую работу вносить не пришлось. Коммуникация осуществлялась с должной скоростью. Оплата поступила в срок и в полном объёме. Все условия были соблюдены. Рекомендую.
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