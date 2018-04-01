Дизайн презентации

Добрый день

Нужно один раз разработать фирстиль: фон, лого, шрифты для презентации.

После этого собрать по ТЗ 5-10 презентаций.

Презентации не сложные, все как всегда: заголовки, картинки, графики, фоточки.

Ссылка на примеры работ, дизайны презентаций - обязательно.

В заявке указывайте стоимость за разработку и за одну презентацию на основе разработанного стиля.

Хорошего дня.