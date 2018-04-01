Дизайн презентации

ПрезентацииЗакрыт9 заявок198 просмотров
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Добрый день

Нужно один раз разработать фирстиль: фон, лого, шрифты для презентации.

После этого собрать по ТЗ 5-10 презентаций.

Презентации не сложные, все как всегда: заголовки, картинки, графики, фоточки.

Ссылка на примеры работ, дизайны презентаций - обязательно.

В заявке указывайте стоимость за разработку и за одну презентацию на основе разработанного стиля. 

Хорошего дня. 

6 лет назад
bigroll
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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