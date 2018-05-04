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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую! Отлично поработали, претензий не имею вообще. Особенная благодарность за быстрое исполнение
Ответный отзыв
Спасибо за предоставленную работу. Оплата моментальная. Всё отлично.
$8
10 баллов
7 лет назад
Илья отлично справился с задачей, все сделал оперативно, красиво и не дорого. Большое спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
Всё отлично. Заказчик всегда на связи. Очень оперативно отвечал, оплата моментальная. Спасибо за предоставленную работу.