Kononovi

Илья Kononovi

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Быстро и качественно

+79876167423 Viber, WhatsApp☏ ✆ Съёмка и монтаж видео роликов по приемлемым ценам.                     

              

            

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Отзывы заказчиков

fireblood
Михаил 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нужны видео отзывы про ремонт квартир
Рекомендую! Отлично поработали, претензий не имею вообще. Особенная благодарность за быстрое исполнение
Спасибо за предоставленную работу. Оплата моментальная. Всё отлично.
Ответный отзыв
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв
$8
10 баллов
7 лет назад
Видео-ролик презентация ребенку в школу
Илья отлично справился с задачей, все сделал оперативно, красиво и не дорого. Большое спасибо за проделанную работу!
Всё отлично. Заказчик всегда на связи. Очень оперативно отвечал, оплата моментальная. Спасибо за предоставленную работу.
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