Здравствуйте. Необходим копирайтер, который имеют опыт написания текстов на юридическую тему (Россия). Желательно иметь профильное образование. Оплата 50 рублей — 1000 знаков без пробелов. Способ оплаты ...
Карьера в МЛМ сетевом маркетинге
Нужно написать текст (статью) "Карьера в Орифлэйм" для одного из разделов сайта, с описанием данного вида бизнес-системы и способов заработка (активный и пассивный доход), продвижения по лестнице успеха, действующих программах вознаграждений и бонусов и т.д. Желательно с использованием иллюстраций, картинок и др.форм визуального восприятия информации.
Заявки фрилансеров
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