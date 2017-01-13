Ищу копирайтера с техническим складом ума, для которого не чужды слова леммы, термы, стемминг и т.д. Текущее задание связано с переписыванием существующих текстов сайта под seo требования. Работа постоянная. Устал от ...
Написание отзывов
Задание
Написание положительных отзывов в группе facebook.
Отзывы должны быть написаны на английском или польском языках (уровень знания языка, как будто вы Поляк, Англичанин ).
Отзывы должны быть посвященные молодому ресторану, который находится в центре Кракова, а именно: комфорту, еде, месторасположению
Естественно писать отзывы необходимо с разных аккаунтов.
Писать нужно по 5-10 шт. / в день
Проект долгосрочный.
Также команда работающая над данным проектом получит параллельно проекты по другим направлениям.
Ссылки и пр. информацию отправлю в процессе начала сотрудничества.
Жду ваши предложения по цене.
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