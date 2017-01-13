Написание отзывов

Задание

Написание положительных отзывов в группе facebook.

Отзывы должны быть написаны на английском или польском языках (уровень знания языка, как будто вы Поляк, Англичанин ).

Отзывы должны быть посвященные молодому ресторану, который находится в центре Кракова, а именно: комфорту, еде, месторасположению

Естественно писать отзывы необходимо с разных аккаунтов.

Писать нужно по 5-10 шт. / в день

Проект долгосрочный.

Также команда работающая над данным проектом получит параллельно проекты по другим направлениям.

Ссылки и пр. информацию отправлю в процессе начала сотрудничества.

Жду ваши предложения по цене.