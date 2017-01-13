Написание отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок146 просмотров

Задание

Написание положительных отзывов в группе facebook. 

Отзывы должны быть написаны на английском или польском языках (уровень знания языка, как будто вы Поляк, Англичанин ).

Отзывы должны быть посвященные молодому ресторану, который находится в центре Кракова, а именно: комфорту,  еде, месторасположению 

Естественно писать отзывы необходимо с разных аккаунтов.

Писать нужно по 5-10 шт. / в день

Проект долгосрочный.

Также команда работающая над данным проектом получит параллельно проекты по другим направлениям. 

Ссылки и пр. информацию отправлю в процессе начала сотрудничества.

Жду ваши предложения по цене.

8 лет назад
btpplus
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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