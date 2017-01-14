Есть сайт. В дизайне уже готов. Нужно разработать текст. Цена и сроки.
Написать текст согласно ТЗ по тематике Медицинского массажа
Тема текста "Лечебный массаж при артрозе плечевого сустава".
Объем до 2000 стмволов.
ТЗ прилагается.
Пожалуйста, напишите стоимость и сроки.
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