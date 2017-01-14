Написать текст согласно ТЗ по тематике Медицинского массажа

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки227 просмотров

Тема текста "Лечебный массаж при артрозе плечевого сустава".

Объем до 2000 стмволов.

ТЗ прилагается.

Пожалуйста, напишите стоимость и сроки.

8 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранные исполнители

Ksena1
Оксана 
49 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Оксана, большое спасибо за работу! Отличный текст. Качественная, хорошая проработка материала. Очень оперативно. Кому нужны хорошие тексты, рекомендую. Еще раз, спасибо!
Отличный заказчик. Приятно работать и общаться. Я впервые на сервере, Александр все подробно объяснил ! Всем рекомендую, постоянно был на связи и оперативно оплатил!
maxkorolev
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Большое спасибо за работу! Хороший слог, оперативная работа.
Александр хороший заказчик. Своевременная оплата и точность в задании.

Заявки фрилансеров

Ksena1
Оксана 
49 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
maxkorolev
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад