Необходимо написание статей медицинской тематики для информационных сайтов (рерайтинг по представленным источникам и копирайтинг). Общие требования к исполнителям - высшее медицинское (фармацевтическое) образование, опыт копирайтинга и рерайтинга. Основные тематики - описание заболеваний, методов ...
Психологическая тематика (нужен психолог с Украины)
Доброго дня!
Потрібен шкільний психолог для підготовки матеріалів на конкурс.
Все розповім і покажу.
Про ціну домовимся.
Мова: українська.
Заявки фрилансеров
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