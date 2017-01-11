Написание статей медицинской тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок322 просмотра

Необходимо написание статей медицинской тематики для информационных сайтов (рерайтинг по представленным источникам и копирайтинг). Общие требования к исполнителям - высшее медицинское (фармацевтическое) образование,

опыт копирайтинга и рерайтинга. Основные тематики - описание заболеваний,

методов диагностики, лечения, реабилитации (в том числе отдельные статьи по использованию лекарственных трав, ЛФК, диетотерапии при различных заболеваниях). Примерный объем одной статьи - 5-7 тысяч символов. Выберу несколько исполнителей по различным тематикам. Оплата на начальном этапе - 40-50 рублей за 1000 символов без пробелов (предпочтительнее на Яндекс-кошелек). В дальнейшем возможно увеличение оплаты. Напишите пару слов

о себе (образование, по какому направлению предпочитаете писать статьи, ссылка

на 1-2 статьи похожей тематики, адрес электронной почты). Подробное ТЗ отправлю

выбранным исполнителям.

Написание статей
8 лет назад
medwriting
Александр 
64 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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