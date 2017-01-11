Добрый день! Требуется написать 36 статей по 500 символов тематика шубы описать имеющиеся модели по фотографии Укажите цену за весь объем
Написание статей медицинской тематики
Необходимо написание статей медицинской тематики для информационных сайтов (рерайтинг по представленным источникам и копирайтинг). Общие требования к исполнителям - высшее медицинское (фармацевтическое) образование,
опыт копирайтинга и рерайтинга. Основные тематики - описание заболеваний,
методов диагностики, лечения, реабилитации (в том числе отдельные статьи по использованию лекарственных трав, ЛФК, диетотерапии при различных заболеваниях). Примерный объем одной статьи - 5-7 тысяч символов. Выберу несколько исполнителей по различным тематикам. Оплата на начальном этапе - 40-50 рублей за 1000 символов без пробелов (предпочтительнее на Яндекс-кошелек). В дальнейшем возможно увеличение оплаты. Напишите пару слов
о себе (образование, по какому направлению предпочитаете писать статьи, ссылка
на 1-2 статьи похожей тематики, адрес электронной почты). Подробное ТЗ отправлю
выбранным исполнителям.
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