Нужно написать статьи тематика - шубы

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Завершен21 заявка273 просмотра

Добрый день!

Требуется написать 36 статей по 500 символов

тематика шубы

описать имеющиеся модели по фотографии

Укажите цену за весь объем 

8 лет назад
insitemedia
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Okinte
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$18
7 дней
Спасибо! Рекомендую Дмитрия для сотрудничества. Задачу решил своевременно и на требуемом уровне Проявил себя не только как копирайтер а и как внимательный и ответственный человек.
Огромное спасибо за интересный проект. Игорь - профессионал своего дела, рекомендую.

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Okinte
33 года
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Был
2 года назад
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