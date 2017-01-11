Добрый день! Для мини сайта по услугам остекления балкона, утепления балкона требуется рерайт текстов. От исполнителя потребуется изучения текстов конкурентов и предоставление полной структуры с текстами под узконаправленный сайт. По количеству текстов вижу ...
Название придумайте сами
Доброго времени.
Описание задания
Текст должен быть по теме ссылки.
Ссылки на другие ресурсы в статье - не допустимы!
Уникальный текстКопирование текста с других сайтов недопустимо.
Ссылки для размещения
Необходимо разместить ссылки из приведенных ниже, с указанием соответствующих вариантов текста ссылок. Ваш текст должен содержать следующую ссылку, склонение и использование своего текста ссылки запрещено.
Необходимо разместить 1 ссылку - плиты из резины
нужно написать не менее 1500 знаков. Срок выполнения - 24 часа, оплата - 100 рублей
Заявки фрилансеров
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