Добрый день! Для мини сайта по услугам остекления балкона, утепления балкона требуется рерайт текстов. От исполнителя потребуется изучения текстов конкурентов и предоставление полной структуры с текстами под узконаправленный сайт. По количеству текстов вижу ...
Копирайтинг
Необходимо написать тексты на каждую страницу сайта отталкиваясь от подобных страниц сайтов-конкерентов.
Наш сайт: http://www.exprime.ru
Для начала нужно тексты в разделы:
О компании
Автоперевозка
Перевозка сборного груза
Забор груза
Доставка груза
Дальше появятся новые разделы, их нужно будет так же заполнить.
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