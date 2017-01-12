Копирайтинг

Необходимо написать тексты на каждую страницу сайта отталкиваясь от подобных страниц сайтов-конкерентов.

Наш сайт: http://www.exprime.ru

Для начала нужно тексты в разделы:

О компании

Автоперевозка

Перевозка сборного груза

Забор груза

Доставка груза

Дальше появятся новые разделы, их нужно будет так же заполнить.