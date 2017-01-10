Шаблонные объявления для Авито

Заказчик не выплатил полностью оговоренную сумму. При предварительной договорённости 4$ за 1000 знаков, он оплатил 500 рублей за 10.000 знаков. То есть 20% суммы. Мотивировал тем, что шаблон среднего уровня, а ему нужен высокого. При этом написанный мной шаблон, даже чуть выше по показателям, чем тот, что представил для примера заказчик. То есть имеет показатель по схожести копий 0.3 - 3.5 ( у образца 0.6 - 4.5) при 1000 копий (в задании – 300 копий). Не берусь утверждать что написанный мной шаблон высокого уровня, но не может цена быть ниже в 5 раз.