Шаблонные объявления для Авито

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Закрыт2 заявки193 просмотра

Добрый день!

Необходимо создать шаблонные объявления (только объявление без заголовков) для Авито используя, добавления [] и другие!

2 тематики:

1. Создание продающих сайтов

2. Настройка Яндекс.Директ

Важно иметь:

- достаточный опыт в написании таких проектов

- вовлеченность в это направление

- при запросе прислать уже выполненные проекты

Общее кол-во знаков на 1 шаблон: не менее 5000 знаков

Вариантов генерации: не менее 300

Во вложении информация, которую можно использовать для создания файла!

Таргет Нижегородская область. Цены проставим сами.

Примерная структура объявления:

1 структура

Приветствие

Позционирование личный мастер или компания

Вопросы с болями и потребностями

Позиционирование (+/- о нас)

Услуги, которые оказываем (+/- цены)

Цены

Плюсы и преимущества

Призыв к действию

8 лет назад
rodjer5454
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sorin57
68 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
4 дня
Заказчик не выплатил полностью оговоренную сумму. При предварительной договорённости 4$ за 1000 знаков, он оплатил 500 рублей за 10.000 знаков. То есть 20% суммы. Мотивировал тем, что шаблон среднего уровня, а ему нужен высокого. При этом написанный мной шаблон, даже чуть выше по показателям, чем тот, что представил для примера заказчик. То есть имеет показатель по схожести копий 0.3 - 3.5 ( у образца 0.6 - 4.5) при 1000 копий (в задании – 300 копий). Не берусь утверждать что написанный мной шаблон высокого уровня, но не может цена быть ниже в 5 раз.

Заявки фрилансеров

sorin57
68 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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