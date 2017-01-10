Ищем автора для пошагового приготовления рецепта с фото. Рецепт о кашах Что нужно будет сделать: 1. Приготовить рецепт (взяв его из собственных заготовок или из интернета докрутив под себя) строго по заданной ...
Шаблонные объявления для Авито
Добрый день!
Необходимо создать шаблонные объявления (только объявление без заголовков) для Авито используя, добавления [] и другие!
2 тематики:
1. Создание продающих сайтов
2. Настройка Яндекс.Директ
Важно иметь:
- достаточный опыт в написании таких проектов
- вовлеченность в это направление
- при запросе прислать уже выполненные проекты
Общее кол-во знаков на 1 шаблон: не менее 5000 знаков
Вариантов генерации: не менее 300
Во вложении информация, которую можно использовать для создания файла!
Таргет Нижегородская область. Цены проставим сами.
Примерная структура объявления:
1 структура
Приветствие
Позционирование личный мастер или компания
Вопросы с болями и потребностями
Позиционирование (+/- о нас)
Услуги, которые оказываем (+/- цены)
Цены
Плюсы и преимущества
Призыв к действию
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Копирайтинг36 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Требуется копирайтер для написания текстов на финансовую тематику в блог по четкому ТЗ. Бюджет: 40 грн/1000 зн. Сейчас есть задача на 21000 зн. Оплата на карту ПриватБанка. Оплата только в ...Завершен8 лет назад
Доброго времени) Сделать описание 4х кофемашин по 450-550 зн.без.п. http://vendgroup.ru/kofemashiny Уникальность по текст.ру 100% Цена? Сроки?Завершен8 лет назад
- $20
На данный момент требуется статьи на тему 1) как зарегистрировать торговую марку Украина 2) как проверить торговую марку 3) юридическая помощь в регистрации торговой марки 4) онлайн РЕГИСТРАТОРЫ ТОРГОВЫХ МАРОК ...Завершен8 лет назад
- $300
Нужны грамотные, понятные тексты, хорошо структурированные и соответствующие требованиям ТЗ. Тематика сайтов: медицина, строка, ремонт авто. Сейчас есть ТЗ на примерно 100 статей. Оплата – 40 рублей за 1000 ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать структуру для лендинга и подготовить продающий текст.Завершен8 лет назад
Необходимо написать красивый текст для раздела на сайте "О нас". Тематика: дейтинг/знакомства. Ориентировочно 2 тыс. знаков.Завершен8 лет назад
Добрый день Мне важно посмотреть ваши примеры текстов в теме продажи, аренды недвижимости, тур поездок и путевок, туристического отдыха. отдыха в худшем случае тексты продаж в сфере услуг. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов с тематикой экономия на покупках (кэшбэк) – желательно опыт написания текстов с данной тематикой. Размер текстов от 1000 – 8000 з.б.п. Ключевые слова и заголовки к тексту ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема: глюкометр, в контексте сахарного диабета. Объем: 2к + бп. Укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.Завершен8 лет назад