Написание текстов по ключевым словам.

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Закрыт19 заявок244 просмотра

Требуется копирайтер для написания текстов с тематикой экономия на покупках (кэшбэк) – желательно опыт написания текстов с данной тематикой. Размер текстов от 1000 – 8000 з.б.п. 

Ключевые слова и заголовки к тексту предоставляются. 

В заявке указывайте SKYPE.

8 лет назад
Andrey_exe
Андрей 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров