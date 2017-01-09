Andrey_exe

Куплю подписчиков для ютуб канала и группы гуг +. Напишите в ответе сколько подписчиков можете добавить на канал и в группу гуг +1, а также их качество, и цену за 100. ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Кратко о работе: Есть тексты, в которых написано о 2 темах, с данных текстов нужно написать по 2 текста, разделяя их по темах, учитывая заголовки, и ключевые слова которые будут даны. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов с тематикой экономия на покупках (кэшбэк) – желательно опыт написания текстов с данной тематикой. Размер текстов от 1000 – 8000 з.б.п. Ключевые слова и заголовки к тексту ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер для написания текстов с тематикой экономия на покупках (кэшбэк) – желательно опыт написания текстов с данной тематикой. Размер текстов от 1000 – 8000 з.б.п. Ключевые слова и заголовки к тексту ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад