Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Копирайтер для написание статьи на тему: саморазвитие, личностный рост, достижение успеха uznaem.info
Копирайтинг для ИМ
Добрый день.
Требования к текстам:
- изложение максимально информативное, без воды и слов которые разбавляют текст.
- не использовать вводные слова, слова паразиты.
- ошибки не допускаются.
- список стоп слов которые недопустимы в тексте https://contentmonster.ru/empty/list
- уникальность текста проверять через advego/etxt (перед передачей теста проверяйте пожалуйста уникальность самостоятельно)
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