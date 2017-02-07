Копирайтинг для ИМ

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Завершен13 заявок284 просмотра

Добрый день.

Требования к текстам:

  • изложение максимально информативное, без воды и слов которые разбавляют текст.
  • не использовать вводные слова, слова паразиты.
  • ошибки не допускаются.
  • список стоп слов которые недопустимы в тексте https://contentmonster.ru/empty/list﻿
  • уникальность текста проверять через advego/etxt (перед передачей теста проверяйте пожалуйста уникальность самостоятельно)
Тексты для интернет магазина радиоуправляемых моделейОбщий объем статей 78000-79000 всего 100 текстов.

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8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$160
10 дней
От сотрудничества с Ириной, остались только самые лучшие впечатления, все сделано очень качественно, не смотря на то что тематика достаточно специфична. За контентом только к вам)
Спасибо за интересный заказ, внимательность и трепетное отношение к работе и обязательствам. Влад очень контактный и приятный в общении, щедрый и пунктуальный в оплате. Только положительные эмоции от проекта. Удачи и процветания в бизнесе - всегда обращайтесь. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад