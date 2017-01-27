Придумать небольшую историю к фото

Придумать небольшую историю к 3 фото детей в одежде, которую мы производим. Истории должны быть по типу о чем думает ребенок, размещенный на фото и как-то тематически быть связаны с нашей одеждой. Фото с историей будет размещаться в Инстаграм.

Примеры фото для историй и фото другой тематики с готовыми историями (примеры работ) приложены в файле.

Интересует цена и сроки.

После утверждения исполнителя и качественного им выполнения начального задания, исполнитель (при желании) получит постоянный заказ на истории для 3-5 фото в день