Нужно написать 15 текстов по 1500 знаков

Нужно написать десяток мини-статей (которые станут постами в соц. сетях) на тему знакомства для программистов =) Вот об этом проекте — http://ain.ua/ukrainskij-programmist-sozdal-knigu-i-onlajn-kurs-girl-chtoby-pomogat-kollegam-naxodit-devushek (можно брать идеи из самой статьи). Можно использовать примеры героев-учёных из ...