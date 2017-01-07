Нужно написать 15 текстов по 1500 знаков

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Закрыт28 заявок326 просмотров

Тексты - описания для товаров в интернет магазин.

Тематика - воздушные шарики, свечи для тортов, гирлянды, карнавальная продукция...

Стоимоть 20 грн/1000 зн.

8 лет назад
termetz
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров