Написание текстов согласно заданию (тематика - спецтехника)

$2
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Закрыт6 заявок183 просмотра

Добрый день! 

Необходимо написать тексты согласно заданию.

В первой вкладке файла представлены общие требование, в последующих: 

- количество символов

- ключевые слова (у указанием в подзаголовках) 

- использование конкретных слов (плотность ключей) 

- LSI ключи (использовать в тексте) 

Задание на 5 текстов:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P7K03stk5wFkYNe19WkjthUHVJJI_j1VGWp8d7it2Ks/edit?usp=sharing

Бюджет указан за 1000 символов.

Оплата по факту либо БС.

В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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