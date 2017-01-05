сделать вики пост - если хорошо получится - то регулярно надо будет делать. надо только сделать вики-пост и все правильно оформить - для постинга в соц сетях. Полезный для клиентов. с ссылками на ...
Написание и публикация отзывов
Здравствуйте,
Нужны исполнители для работы на сайтах отзывов (otzovik, irecommend, citykey.net, spasbovsem.ru, otzyv.pro и т.п.).
Нужно зарегистрироваться на email, который я вам дам, и оставлять отзывы о чем угодно — о любых товарах и услугах.
Требование: отзывы должны быть грамотными, содержательными, не менее 500 знаков каждый. Если вы пишете с ошибками, то этот проект не для вас.
Оплата за каждый отзыв на otzovik, irecommend, spasbovsem.ru, otzyv.pro — 20 рублей, на citykey.net – 30 руб. (или по курсу в гривнах). Как правило, нужно будет на каждом сервисе отзывов оставить 25-35 отзывов.
Таким образом, оставив по 30 отзывов на 4 сайтах, вы получаете 2400 руб.
Обратите внимание: оплачиваются только отзывы, прошедшие модерацию. Если вас заблокировали, работа оплачиваться не будет. Так что внимательно изучите требования к отзывам на каждом сайте.
Попутно на некоторых сайтах (не на всех, я дополнительно укажу, на каких именно) нужно будет оставить около 10-15 комментариев к любым отзывам (других пользователей) на сайте. Комментарии
оцениваются по 5 рублей каждый. Комментарии должны быть содержательными.
Далее вы передаете доступы к аккаунту мне, а я оплачиваю вашу работу (WMR, Яндекс Деньги, приватбанк)
После оплаты права на аккаунт переходят ко мне.
По срокам требований нет: можно за пару дней сделать, а можно и недели 2–3.
И еще: нужны только девушки, мужчин прошу не беспокоить.
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