Написание и публикация отзывов

Здравствуйте,

Нужны исполнители для работы на сайтах отзывов (otzovik, irecommend, citykey.net, spasbovsem.ru, otzyv.pro и т.п.).

Нужно зарегистрироваться на email, который я вам дам, и оставлять отзывы о чем угодно — о любых товарах и услугах.

Требование: отзывы должны быть грамотными, содержательными, не менее 500 знаков каждый. Если вы пишете с ошибками, то этот проект не для вас.

Оплата за каждый отзыв на otzovik, irecommend, spasbovsem.ru, otzyv.pro — 20 рублей, на citykey.net – 30 руб. (или по курсу в гривнах). Как правило, нужно будет на каждом сервисе отзывов оставить 25-35 отзывов.

Таким образом, оставив по 30 отзывов на 4 сайтах, вы получаете 2400 руб.

Обратите внимание: оплачиваются только отзывы, прошедшие модерацию. Если вас заблокировали, работа оплачиваться не будет. Так что внимательно изучите требования к отзывам на каждом сайте.

Попутно на некоторых сайтах (не на всех, я дополнительно укажу, на каких именно) нужно будет оставить около 10-15 комментариев к любым отзывам (других пользователей) на сайте. Комментарии

оцениваются по 5 рублей каждый. Комментарии должны быть содержательными.

Далее вы передаете доступы к аккаунту мне, а я оплачиваю вашу работу (WMR, Яндекс Деньги, приватбанк)

После оплаты права на аккаунт переходят ко мне.

По срокам требований нет: можно за пару дней сделать, а можно и недели 2–3.

И еще: нужны только девушки, мужчин прошу не беспокоить.