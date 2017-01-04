Нужно написать несколько статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок229 просмотров

Нужно написать несколько статей тематики - строительство, ремонт, женская тема.

Есть ссылка заказчика и пожелания заказчика к написанию статьи,

необходимо написать статью по тематике анкора заказчика и учесть его

пожелания, объем статьи 1500-3000 символов без пробелов.

Оплата 25 руб/1000 .

Присылайте ссылки на примеры статей.

Написание статей
8 лет назад
lila33
Галина 
42 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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