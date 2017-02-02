Копирайтинг для интернет магазина посуды

Для интернет магазина granbazar.ru - торговое оборудование нужны тексты для категорий товаров.

Тексты разбить на абзацы (минимум 3 абзаца на текст).

Текст должен описывать возможность (функционал) техники.

Выдумывать фантастику не нужно, и воду лить не нужно. Для ориентира рекомендую сайты http://www.entero.ru/ , http://ipelican.com/ru, http://www.whitegoods.ru/

В начале каждого текста указывать ссылку результат проверки на уникальность в text.ru

Тексты примерно на 1000-1400 знаков. В каждом тексте использовать 1 ключ, 2 раза.

Оплата по результату выполнения задания. Предпочтительны системы оплаты Яндекс.Деньги или Киви.

Примеры текстов в низу страниц

http://granbazar.ru/catalog/posuda-i-inventar/predmety-servirovki-/dekantery-grafiny-i-kuvshiny/grafin/

http://granbazar.ru/catalog/posuda-i-inventar/posuda-stolovaya/salatniki/salatnik/