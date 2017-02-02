Нужно около 30 оптимизированных текстов (~2000збп) ТЗ по вхождениям и объему дам, уникум 90%+ оформление – как в пристегнутом примере Тема : электроинструменты, электрооборудование и расходные материалы 60р / 1000 ...
Копирайтинг для интернет магазина посуды
Для интернет магазина granbazar.ru - торговое оборудование нужны тексты для категорий товаров.
Тексты разбить на абзацы (минимум 3 абзаца на текст).
Текст должен описывать возможность (функционал) техники.
Выдумывать фантастику не нужно, и воду лить не нужно. Для ориентира рекомендую сайты http://www.entero.ru/ , http://ipelican.com/ru, http://www.whitegoods.ru/
В начале каждого текста указывать ссылку результат проверки на уникальность в text.ru
Тексты примерно на 1000-1400 знаков. В каждом тексте использовать 1 ключ, 2 раза.
Оплата по результату выполнения задания. Предпочтительны системы оплаты Яндекс.Деньги или Киви.
Примеры текстов в низу страниц
http://granbazar.ru/catalog/posuda-i-inventar/predmety-servirovki-/dekantery-grafiny-i-kuvshiny/grafin/
http://granbazar.ru/catalog/posuda-i-inventar/posuda-stolovaya/salatniki/salatnik/
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