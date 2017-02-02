Копирайтинг для интернет магазина посуды

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Завершен29 заявок422 просмотра

Для интернет магазина granbazar.ru - торговое оборудование нужны тексты для категорий товаров.

Тексты разбить на абзацы (минимум 3 абзаца на текст).

Текст должен описывать возможность (функционал) техники. 

Выдумывать фантастику не нужно, и воду лить не нужно. Для ориентира рекомендую сайты http://www.entero.ru/ , http://ipelican.com/ruhttp://www.whitegoods.ru/

В начале каждого текста указывать ссылку результат проверки на уникальность в text.ru

Тексты примерно на 1000-1400 знаков. В каждом тексте использовать 1 ключ, 2 раза.

Оплата по результату выполнения задания. Предпочтительны системы оплаты Яндекс.Деньги или Киви.

Примеры текстов в низу страниц

http://granbazar.ru/catalog/posuda-i-inventar/predmety-servirovki-/dekantery-grafiny-i-kuvshiny/grafin/

http://granbazar.ru/catalog/posuda-i-inventar/posuda-stolovaya/salatniki/salatnik/

8 лет назад
sagdiv
Даниэл 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

agol
45 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Наталия, четко в срок выполнила задание, с учётом всех требований. Работой остался доволен. Буду повторно обращаться за статьями.
Работать было комфортно. Понятное техническое задание. Проверка и оплата занимали 1,5-2 часа, что можно считать практически мгновенными.

Заявки фрилансеров

agol
45 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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