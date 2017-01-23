Всем добрый день! Я представляю интернет-магазин "Вся отделка" https://www.vsyaotdelka.ru. Наша компания занимается продажей сантехники, обоев, света и прочей отделочной продукции. На данный момент ищем копирайтера, который будет писать новости на постоянной основе для нашего сайта. Объем работы : 10-20 тыс. ...
СЭО-тексты
Нужно около 30 оптимизированных текстов (~2000збп)
ТЗ по вхождениям и объему дам, уникум 90%+
оформление – как в пристегнутом примере
Тема : электроинструменты, электрооборудование и расходные материалы
60р / 1000 збп – оплата на ЯндексДеньги
Нюансы объясню голосом
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Попрошу НЕ отвечать:
- кто не писал ранее СЭО-тексты
- у кого слабо с логикой
- кто не может общаться в Скайпе голосом
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Я не отвечаю на автоответы
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В ответе указывайте свой Скайп
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