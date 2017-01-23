СЭО-тексты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок356 просмотров

Нужно около 30 оптимизированных текстов (~2000збп) 

ТЗ по вхождениям и объему дам, уникум 90%+ 

оформление – как в  пристегнутом примере  

Тема : электроинструменты, электрооборудование и расходные материалы 

60р / 1000 збп – оплата на ЯндексДеньги  

Нюансы объясню голосом

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Попрошу НЕ отвечать:  

- кто не писал ранее СЭО-тексты  

- у кого слабо с логикой  

- кто не может общаться в Скайпе голосом  

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Я не отвечаю на автоответы  

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В ответе указывайте свой Скайп

8 лет назад
profseomaster
Николай 
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$10
6 дней
Сделано все быстро и грамотно, согласно моего ТЗ. Рекомендую!
Очень комфортное и продуктивное сотрудничество! Всегда четкое и понятно ТЗ, быстрая проверка, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад