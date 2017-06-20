Текст для разделов интернет-магазина витаминных добавок для животных

Для SEO-оптимизации интернет-магазина необходимо написать человеческие, полезные тексты.

Магазин реализует витаминные добавки для животных (1 бренд)

Необходимо разбираться на минимальном уровне в теме содержания собак/кошек. Во вложении пример ТЗ, на основе которого нужно будет писать тексты. Всего объем текстов будет около 30 (1 текст 1-1,5 тыс знаков). Для старта выдадим около 10.

Во вложении для примера ТЗ, по которому нужно будет писать тексты. Тексты, естественно, должны быть уникальны. Сроки: не горят, но так как это делается для SEO оптимизации, то чем раньше тексты появятся, тем лучше. Готовы по 1 тексту вести приемку/оплату.