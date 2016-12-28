Написание новостей для интернет-магазина отделочных материалов

Всем добрый день! Я представляю интернет-магазин "Вся отделка" https://www.vsyaotdelka.ru. Наша компания занимается продажей сантехники, обоев, света и прочей отделочной продукции. На данный момент ищем копирайтера, который будет писать новости на постоянной основе для нашего сайта. Объем работы : 10-20 тыс. знаков в месяц. Оплата до 2$ за 1000 символов (по результатам пробного заказа). Примеры инфоповодов: Черная пятница (анонс + старт акции), акции по брендам от категорий, новые бренды которые мы ввели в ассортимент и т.д. Публикация первых новостей планируется сразу после новогодних праздников.

Если Вас заинтересовало предложение, предлагаем Вам написать пробный текст небольшого объема (от 1000 символов). Инфоповод - киберпонедельник. Он уже прошел, так что ваш текст гарантировано не будет нигде публиковаться. Нам это позволит убедиться, что качество Вашей работы нам подходит, а Вы, в свою очередь, поймете, будет ли вам интересно работать с таким форматом. Срок сдачи - до 12.00 10 января 2017г. ТЗ прикрепляю отдельным файлом.

С наступающим Новым Годом и всего наилучшего!