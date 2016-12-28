Написать сео текст, читайте подробно в прикрепленном файле тз. писать необходимо строго по заданию. Цена 40 рублей за 1000 символов. В ТЗ указано примерное количество, но более 500 символов свыше писать не нужно.
Требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос"
Для интернет-магазина Для Вашего Дома" требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос" (Частично рерайт статьи в файле, кроме последней части статьи). Аналог статьи в прилагаемом файле. Там же и ссылка на источник статьи.
Среди дешевых пылесосов нужно рассмотреть продукцию компании Clever&Clean https://for-your-house.ru/clever-clean.html
В последней части статьи, среди "Лучшие модели роботов-пылесосов: легендарные и популярные", рассмотреть три пылесоса :
Бюджетный вариант: Робот-пылесос iCLEBO Arte Carbon
Модель средней ценовой категории: Робот-пылесос iCLEBO Omega
Модель премиум-класса: Робот-пылесос Neato BotVac Connected
Описание всех этих трех пылесосов на нашем сайте https://for-your-house.ru.
Спасибо,
с уважением,
Ирина Петровна
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