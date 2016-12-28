Требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок147 просмотров

Для интернет-магазина Для Вашего Дома"   требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос" (Частично рерайт статьи в файле, кроме последней части статьи). Аналог статьи в прилагаемом файле. Там же и ссылка на источник статьи.

Среди дешевых пылесосов нужно рассмотреть продукцию компании Clever&Clean  https://for-your-house.ru/clever-clean.html

В последней части статьи, среди "Лучшие модели роботов-пылесосов: легендарные и популярные", рассмотреть три пылесоса :

Бюджетный вариант:   Робот-пылесос iCLEBO Arte Carbon

Модель средней ценовой категории:  Робот-пылесос iCLEBO Omega

Модель премиум-класса:   Робот-пылесос Neato BotVac Connected

Описание всех этих трех пылесосов на нашем сайте https://for-your-house.ru.

Спасибо,

с уважением,

Ирина Петровна

8 лет назад
guest_1479728363283
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать сео текст

    $1

    Написать сео текст, читайте подробно в прикрепленном файле тз. писать необходимо строго по заданию.  Цена 40 рублей за 1000 символов. В ТЗ указано примерное количество, но более 500 символов свыше писать не нужно.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на удаленную работу

    Добрый день В связи с возникшей срочностью в поиске и выборе копирайтера рассматриваем кандидатов на удаленную работу. Если все же кого-то интересует работа в офисе в Москве, то также будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру. ...

    Копирайтинг217 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: платформа онлайн обучения от украинского разработчика. Объем: 2к бп укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • SEO-копирайтинг, 12 статей

    $100

    Необходимо написать 12 статей для сайта мебельной тематики на следующие темы: 1) Правильное освещение - это важно 2) Создание лаунж-зоны 3) ТОП-... решений для сада 4) Серый цвет в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайт/рерайт на медицинскую тематику

    Для сайта медицинской тематики нужно написать/переписать статьи по услугам пластической хирургии, косметологии, лазерной эпиляции (около 100 текстов). Текст для людей, но уникальные (проверять на адвего плагиатус, текст.ру), уникальность больше 95%. Желательно опыт в данной тематике ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад