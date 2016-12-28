Для интернет-магазина Для Вашего Дома" требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос" (Частично рерайт статьи в файле, кроме последней части статьи). Аналог статьи в прилагаемом файле. Там же и ссылка на источник статьи.

Среди дешевых пылесосов нужно рассмотреть продукцию компании Clever&Clean https://for-your-house.ru/clever-clean.html

В последней части статьи, среди "Лучшие модели роботов-пылесосов: легендарные и популярные", рассмотреть три пылесоса :

Бюджетный вариант: Робот-пылесос iCLEBO Arte Carbon

Модель средней ценовой категории: Робот-пылесос iCLEBO Omega

Модель премиум-класса: Робот-пылесос Neato BotVac Connected

Описание всех этих трех пылесосов на нашем сайте https://for-your-house.ru.

Спасибо,

с уважением,

Ирина Петровна