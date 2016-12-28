Написать статьи - описания услуг.

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Закрыт13 заявок134 просмотра

Объем - 7 текстов по 2000 знаков без пробелов. Ключей нет, темы предоставлю. На один текст дается час. Пишите цены.

8 лет назад
guest_14828728127977
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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