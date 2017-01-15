Текст для сайта ландшафтной студии "Хортус"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок183 просмотра

Прошу Вас рассмотреть возможность написания текстов для сайта студии ландшафтного дизайна.

Нас интересует текст по следующим разделам (в разделе 1000 знаков):

По разделу проектирования:

- Топосъемка участка

- Опорный план участка

- Концепция генплана участка

- Дендроплан с ассортиментной ведомостьюрастений

- План цветников с ассортиментной ведомостьюцветников

- План проективных покрытий (мощений)

- План дренажной и ливневой системы

- План ландшафтного освещения

- Схема системы полива

- Эскизы видовых точек (ручная графика) или 3D визуализация

По разделу благоустройство:

- Земляные работы.

- Бетонирование

- Мощение и облицовка

- Устройство подпорных стенок,терассирование.

- Устройство детских испортивных площадок.

- Создание и установка малых архитектурных форм.

По разделу озеленение:

- Устройство газонов.

- Посадка растений.

- Альпийские горки и рокарии.

- Устройство цветников. 

8 лет назад
VNone
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад
$40
14 дней
Благодарю Ирину за проделанную работу! Грамотно написанный текст понятный для пользователей сайта а также оптимизирован под СЕО. Рекомендую!
Владимир лёгкий в общении и оплате человек. Очень понравилось работать над проектом, особенно приятно, когда заказчик сам душой за него болеет. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтер/рерайтер

    Нужен человек для написания текстов для сайта автосервиса, нужно будет писать о услугах которые предоставляем .  Жду ваших предложений. Оплата приват картой

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дописать 30 текстов на кулинарную тематику

    $100

    Нужно по инструкции дописать 30 текстов, расширив и дополнив их. Подробную инструкцию скину в личку. Работа серьезная, нужно будет тщательно разобраться в вопросе. При качественном выполнении будет рост дохода.

    Копирайтинг54 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Технические статьи 30 штук по 1000 - 1200 знаков с ключами

    $75

    Написать технические статьи, 30 штук, с требуемым набором ключей, по теме проектирование, инженерия из различных отраслей - машины механизмы, строительство, архитектура, дизайн и т.д. Тексты для людей, не набор смысловых фраз, нужно в формате описания, ...

    AutoCAD
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт - компьютерная тематика

    Нужен текст - копирайт - тема мессенджер "телеграмм" Нужно написать текст по моим условиям, с моими подзаголовками, в нужном стиле и с нужными ключами. Грамотность, обязательно полное раскрытие темы, уникальность Выбранному исполнителю ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу копирайтера для написания статей на блог о заработке.

    Приветствую! Ищу хорошего,ответственного и пунктуального копирайтера на постоянную работу с  пониманием основ сео-копирайтинга,c интересным и понятным изложение материала БЕЗ воды,для написания статей на блог посвященный заработку в интернете а именно ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 30 текстов, до 250 символов

    Написать до 30-ти шт. Уникальных коротких текстов для контекстной рекламы из 1-2 предложений, объёмом не больше 250 символов, в котором будет размещена рекламная ссылка (profit-game.com). Например: Зарабатывать можно в процессе игры, совмещаяполезное и приятное. Из ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу копирайтера

    Здравствуйте друзья. Ищу на долгосрочное сотрудничество исполнительного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог о природе широкой тематики. В основном нужно будет писать статьи на темы: календарь природы и погода, о животных и ...

    Написание статей
    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать 20 seo-текстов для сайта

    $51

    ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Нужно написать 20 seo-текстов для сайта. Тематика: автобусные перевозки. Объем 1го текста: 2тыс симв текст + 250 симв h1, title, description Пример технического задания: ТЗ: файл приложен ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад