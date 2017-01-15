Нужен человек для написания текстов для сайта автосервиса, нужно будет писать о услугах которые предоставляем . Жду ваших предложений. Оплата приват картой
Текст для сайта ландшафтной студии "Хортус"
Прошу Вас рассмотреть возможность написания текстов для сайта студии ландшафтного дизайна.
Нас интересует текст по следующим разделам (в разделе 1000 знаков):
По разделу проектирования:
- Топосъемка участка
- Опорный план участка
- Концепция генплана участка
- Дендроплан с ассортиментной ведомостьюрастений
- План цветников с ассортиментной ведомостьюцветников
- План проективных покрытий (мощений)
- План дренажной и ливневой системы
- План ландшафтного освещения
- Схема системы полива
- Эскизы видовых точек (ручная графика) или 3D визуализация
По разделу благоустройство:
- Земляные работы.
- Бетонирование
- Мощение и облицовка
- Устройство подпорных стенок,терассирование.
- Устройство детских испортивных площадок.
- Создание и установка малых архитектурных форм.
По разделу озеленение:
- Устройство газонов.
- Посадка растений.
- Альпийские горки и рокарии.
- Устройство цветников.
Выбранный исполнитель
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