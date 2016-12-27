Технические статьи 30 штук по 1000 - 1200 знаков с ключами

Написать технические статьи, 30 штук, с требуемым набором ключей, по теме проектирование, инженерия из различных отраслей - машины механизмы, строительство, архитектура, дизайн и т.д. Тексты для людей, не набор смысловых фраз, нужно в формате описания, как в Википедии.

Некоторые фразы и ключи сложны и порой не всегда просто определится с темой статьи под заданные ключи.

Не нужно писать: комфорт жизнь как с этим жить где купить, то есть воды.

Описательная техническая статья, по другому текст для описания темы посвященной странице на сайте, описание страницы сайта, контент есть на страницах, откуда можно брать информацию и придумывать темы текстов.

Одна статья: 1000 - 1500 знаков / 2 у.е. = 1000 знаков без пробелов

Уникальность не ниже 95%, особо придираться не буду.

Поэтому если не уверены не беритесь, будет не просто.

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П.С. Примерные 3 темы статей:

Название: Армирование плиты перекрытия

ключи для статьи: армирование плиты перекрытия, армирование плиты, армирование плиты чертеж

Название: Башенный кран чертеж

ключи для статьи: чертеж башенного крана dwg, башенный кран чертеж, чертеж башенного крана в автокаде

Название: Вал шестерня чертеж

ключи для статьи: вал шестерня чертеж, вал шестерня чертеж в Компасе, вал шестерня редуктора чертеж