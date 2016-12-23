Задача: написание отзыва продукции, фотографии предоставляем мы, вы пишете плюсы и минусы. Нужен аккаунт на irecommend - желательно не новый, а чтоб там были и другие отзывы. Разовая подработка, оплата за отзыв.
SEO тексты
Нужно написать SEO тексты для сайта, как представлены в этих статьях (https://www.seonews.ru/analytics/chto-takoe-seo-statya-i-kak-pisat-seo-teksty-rukovodstvo-zakazchika-i-kopiraytera/ , http://www.seomagia.ru/article/writing-texts/writing-texts-copy_510.html ). Нужно чтобы вода в тексте не более 15%, а спамленность не более 30% (можно проверить в этом сайте https://text.ru/ ). Напишите пожалуйста цены за 1000 символ без пробелов. Могу заплатить через Webmoney.
Заявки фрилансеров
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