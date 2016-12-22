Ищу журналиста для написания статьи по теме трудоустройства в Киеве

Запущен сайт по поиску работы в городе Киеве - www.workkiev.ru

Ищу:

1. журналиста, который напишет полноценную, полезную и интересную статью о трудоустройстве в киеве (с ссылкой на сайт в тексте).

Статья должна быть 100% уникальная, не менее 7000 символов. Без тошноты, заспамленности и т.д.

2. площадку (блог), для публикации написанной статьи. Площадка должна быть целевая (по трудоустройству в городе Киеве). И посещаемая (от 500 человек в сутки).

Ищу именно одного человека, для реализации вышеуказанных двух пунктов.

В своих предложениях указывайте ресурс, на котором можете предложить сделать публикацию статьи.

Проект разовый, но при реальных результатах (увеличение трафика сайта www.workkiev.ru) - могу делать заказы написания новых статей с их размещением на ваших площадках - на постоянной основе.