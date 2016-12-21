Статьи по 1 тыс. символов на тему иностранных языков

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Закрыт8 заявок121 просмотр

Нужно большое количество небольших уникальных текстов с учетом ключевых слов для SEO.  Тематика: изучение иностранных языков. Ключевые слова: город+язык+тип курса (общий, разговорный, интенсивный и т.д.).

Просьба указывать цену за тысячу символов (одну статью) и сколько приблизительно времени понадобится на пакет из 10 статей.

8 лет назад
adlic
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров