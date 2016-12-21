Написать статью о VPN, где скрытой рекламой выступит нужный сервис.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок149 просмотров

Написать статью о:

1. анонимности / безопасности в сети или

2. чем руководствоваться при выборе впн сервиса или

3. обзор определенного впн сервиса, или

4. преимущества впн над прокси \ тор, или

5. что такое впн и с чем его едят.

В статье должен упоминаться определенный VPN сервис в качестве скрытой рекламы. Статья должна быть 4-5К символов без пробелов.

8 лет назад
grishchenko
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ищем копирайтера на сайт о праве

    $200

    Здравствуйте друзья. Ищем хорошего и ответственного копирайтера на сайт о праве. Нужно будет писать о жилищном праве, наследственном, налоговом, семейном, уголовном, трудовом и т.д. Желательно, чтобы у вас было образование в этой ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищется копирайтер на медицинскую тематику

    $1

    Тема для статей аденома простаты. Нужен райтер разбирающийся в теме или с мед. образованием. Цена указана за 1000 знаков без пробелов. Требования обсуждаются лично.  Предлагайте пожалуйста цены на написание. Заранее спасибо за отклик.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер со знанием тематики спортивной фармакологии

    Доброго дня! Нужен опытный копирайтер для наполнения сайта грамотным и информативным SEO-текстом Описание заказа: Портрет копирайтера: СТРОГО! со знанием тематики спортивная фармакология, бодибилдинг, восстановление и правильное питание ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 20 статей на тему Viber

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать 20 статей на тему Viber, это может быть перевод с иностранного языка, копирайт или глубокий рерайт. Статьи должны быть поучительные, то есть Как установить вайбер, или как скачать вайбер, почему ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: одежда, в контексте производителя из Украины. Объем: 2к+ бп Укажите точную цену за статью, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статья

    Здравствуйте, нужно написать  профессинальную статью в одну страничку о политике и, о господствующих из игроков государств на мировой арене. 5$. Далее условия к испонителю не размещать материал в виде портфолио без разрешения на то, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны копирайтеры для сайта (Статьи о сексе)

    Для долгосрочного сотрудничества нужны креативные, ответственные и хорошо разбирающийся в вопросах секса копирайтеры для развития и наполнения сайта www.medow.ru статьями. В ваши обязанности будут входить следующие задачи: Подбор тем для написания статей;Написание этих ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оставить отзыв для продукта на Amazon.com

    1. Иметь активный акаунт (совершались покупки в течение года на сумму не менее 50 долл) на Amazon.com 2. заходите на амазон выбираете ссылку из темы (высылается исполнителю) заходите в ревью  делаете ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад