Написать статью о VPN, где скрытой рекламой выступит нужный сервис.

Написать статью о:

1. анонимности / безопасности в сети или

2. чем руководствоваться при выборе впн сервиса или

3. обзор определенного впн сервиса, или

4. преимущества впн над прокси \ тор, или

5. что такое впн и с чем его едят.

В статье должен упоминаться определенный VPN сервис в качестве скрытой рекламы. Статья должна быть 4-5К символов без пробелов.