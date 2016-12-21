Здравствуйте друзья. Ищем хорошего и ответственного копирайтера на сайт о праве. Нужно будет писать о жилищном праве, наследственном, налоговом, семейном, уголовном, трудовом и т.д. Желательно, чтобы у вас было образование в этой ...
Написать статью о VPN, где скрытой рекламой выступит нужный сервис.
Написать статью о:
1. анонимности / безопасности в сети или
2. чем руководствоваться при выборе впн сервиса или
3. обзор определенного впн сервиса, или
4. преимущества впн над прокси \ тор, или
5. что такое впн и с чем его едят.
В статье должен упоминаться определенный VPN сервис в качестве скрытой рекламы. Статья должна быть 4-5К символов без пробелов.
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