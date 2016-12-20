Тема для статей аденома простаты. Нужен райтер разбирающийся в теме или с мед. образованием. Цена указана за 1000 знаков без пробелов. Требования обсуждаются лично. Предлагайте пожалуйста цены на написание. Заранее спасибо за отклик.
Копирайтер со знанием тематики спортивной фармакологии
Доброго дня! Нужен опытный копирайтер для наполнения сайта грамотным и информативным SEO-текстом
Описание заказа:
Портрет копирайтера: СТРОГО! со знанием тематики спортивная фармакология, бодибилдинг, восстановление и правильное питание (режим). В идеале, чтобы человек сам увлекался этим в жизни и мог бы это подтвердить в беседе. Копирайтер должен понимать, почему нельзя на курсе использовать анаполон вместе с нандролонами без тестостерона и как профилактировать гино (ну это азы, скажем так). Очень желательно, чтобы был опыт и стаж химизации у самого копирайтера, чтобы клиенты были с нами на одной волне. Варианты "раз в неделю хожу в зальчик, протеин это химия" не подходят. Просьба не тратить ваше и наше время. Обещаю порядочность со своей стороны, своевременную оплату и четкий план действий, включая адекватные ТЗ.
Заявки фрилансеров
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