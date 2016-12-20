Копирайтер со знанием тематики спортивной фармакологии

Доброго дня! Нужен опытный копирайтер для наполнения сайта грамотным и информативным SEO-текстом

Описание заказа:

Портрет копирайтера: СТРОГО! со знанием тематики спортивная фармакология, бодибилдинг, восстановление и правильное питание (режим). В идеале, чтобы человек сам увлекался этим в жизни и мог бы это подтвердить в беседе. Копирайтер должен понимать, почему нельзя на курсе использовать анаполон вместе с нандролонами без тестостерона и как профилактировать гино (ну это азы, скажем так). Очень желательно, чтобы был опыт и стаж химизации у самого копирайтера, чтобы клиенты были с нами на одной волне. Варианты "раз в неделю хожу в зальчик, протеин это химия" не подходят. Просьба не тратить ваше и наше время. Обещаю порядочность со своей стороны, своевременную оплату и четкий план действий, включая адекватные ТЗ.