Описание игровых автоматов

Ищу грамотного копирайтера для написания текстов в карточки интернет-магазина постельного белья, карточек 4100 шт., нужен только копирайтинг с ключевиками (пару штук), не менее 1000 знаков в одной карточке. Итого чуть более 4 млн. символов. От ...