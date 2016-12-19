Описание игровых автоматов

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка87 просмотров

нужно сделать 7 шт по 1,8 кз. срок - вторник, 9,00 по киеву.

уник от 90% по адвего

нужны авторы желательно с опытом подобной работы. прошу примеры в портфолио или хотя бы теме, чтоб посмотреть на стиль письма.

расчет по вебмани, 0,7 долларов за 1 000 зн.

подробности в прикрепленном файле

8 лет назад
ankabotanka
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров