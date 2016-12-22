Коммерческое предложение

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Закрыт15 заявок188 просмотров

Необходимо составить коммерческое предложение для привлечения корпоративных клиентов  для отдыха  в пансионате на   Черноморском побережье. 

8 лет назад
23amore23
Аморе 
23 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$150000
3 дня

Заявки фрилансеров

Idee_Fixe
36 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад