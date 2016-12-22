Нужно написать вирусный заголовок к видео (задание для девушек!)

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Закрыт13 заявок190 просмотров

Предоставлю вам 2 видеоролика. К ним нужно написать яркий заголовок и небольшое описание. 

Примеры того что должно получиться (сайты не мои): 

https://ofigenno.com/zazhigatelnyi-tanec-policeyskih-v-lifte

https://marketium.ru/kotyata-sfinksy/

8 лет назад
Afrodita258
Ирина 
63 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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