Текст на компьютерную тематику

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!

Мне нужно написать текст для компьютерного сайта на тему "Как узнать какой антивирус установлен и его версию". 

Общее количество знаков без пробелов 1500-2500

Стоимость за 1000 знаков без пробелов - не больше 30-40р

Требование к исполнителю:

1) Очень желательно иметь опыт написания статей компьютерной тематики

2) Желание работать, сдача работы в срок

3) Грамотность

4) Текст должен быть читабелен и интересен, без"воды"

Предлагайте свои цены.

Возможно постоянное сотрудничество.

Более подробное ТЗ прикрепил к заданию

Написание статей
8 лет назад
ajhdfhl
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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