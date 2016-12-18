Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи. При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле. Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать. Бюджет ...
Текст на компьютерную тематику
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!
Мне нужно написать текст для компьютерного сайта на тему "Как узнать какой антивирус установлен и его версию".
Общее количество знаков без пробелов 1500-2500
Стоимость за 1000 знаков без пробелов - не больше 30-40р
Требование к исполнителю:
1) Очень желательно иметь опыт написания статей компьютерной тематики
2) Желание работать, сдача работы в срок
3) Грамотность
4) Текст должен быть читабелен и интересен, без"воды"
Предлагайте свои цены.
Возможно постоянное сотрудничество.
Более подробное ТЗ прикрепил к заданию
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