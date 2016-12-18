Текст на компьютерную тематику

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!

Мне нужно написать текст для компьютерного сайта на тему "Как узнать какой антивирус установлен и его версию".

Общее количество знаков без пробелов 1500-2500

Стоимость за 1000 знаков без пробелов - не больше 30-40р

Требование к исполнителю:

1) Очень желательно иметь опыт написания статей компьютерной тематики

2) Желание работать, сдача работы в срок

3) Грамотность

4) Текст должен быть читабелен и интересен, без"воды"

Предлагайте свои цены.

Возможно постоянное сотрудничество.

Более подробное ТЗ прикрепил к заданию