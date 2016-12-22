Копирайтинг статей по теме здоровья позвоночника

Для проекта http://osteohondrosy.net требуется написать SEO-оптимизированные статьи.

При написании статей надо обязательно придерживаться требований, которые находятся в приложенном файле.

Для каждой статьи будет выдан список ключей, под которые надо ее оптимизировать.

Бюджет - 45 рублей за 1000 знаков.

Если заинтересовала работа, оставляйте свою заявку, и приложите по возможности портфолио.