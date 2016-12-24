Написать описание товара

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Завершен7 заявок183 просмотра

Нужно сделать описание товара для интернет магазина. Это должно быть одно описание на 1 группу товара - "стул для кафе". Тех задание прикрепил, фото этого товара во вложении.

8 лет назад
guest_14818960209899
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tetti
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$8
3 дня
Работа выполнена великолепно!* Тексты Татьяны легко читабельны и вызывают только приятные эмоции)) Надеюсь на долгосрочное сотрудничество**
У меня только приятные впечатления от сотрудничества, все четко и быстро. Спасибо, обращайтесь))

Заявки фрилансеров

tetti
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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