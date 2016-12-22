Добрый день, в данный момент занимаемся новой функцией для сайта знакомств, и необходимо составить креативные предложения. Что мужчина может предложить женщине чтобы она пошла именно с ним на свидание, в кино, на ужин ...
Написать статью
Тема: светильники, лампы
Объем: 2к+
Указывайте точную стоимость за написание, пожалуйста.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Потрібно скласти грамотні, оптимізовані тексти для сайту який буде продавати VPN доступи. Тексти мають бути унікальні і підібрані для досягнення цілей в пошуковій видачі. Оплата через приватбанк, тільки Україна.Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать 3-4 статьи по теме написания студенческих работ на заказ 1 - плюсы заказа курсовой в компании а не на бирже (провести сравнение и выявить плюсы заказа работ в компании) ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать несколько обзоров на товары (и группы товаров) для блога интернет-магазина Требования к обзорам: – легкий для восприятия – интересный – "живой", не просто перечисление характеристик, а именно мнение человека ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Мне необходимы 30 статей для сайта. В среднем каждая статья 4 000 знаков. Прописать ключи в заголовках. Использовать маркированные и нумерованные списки. Должны быть как заголовки ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется ряд текстов для описания и некоторых товаров для магазина. Адрес сайта - https://timofeyka.ru/ 50 руб за тыс.зн без пробелов.Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать несколько статей для сайта. Тема сайта: поиск людей. И соответственно статьи необходимо написать по теме сайта. Статьи необходимы уникальные - 100% копирайт! Статьи должны быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
до 50 руб. Всем привет, сабж кейворды предоставлю, от вас текст с уникальностью от 90%, минимум тошноты и при всем этом максимально читаемый для человекаКопирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Оплата на постоянной основе 18000 рублей в месяц (+ премии) + 10% от дохода сайта. Всем привет. СТОЙТЕ! Главное для начала прочитайте текст, а потом оставляйте заявку. И пожалуйста, ...Копирайтинг101 заявкаЗакрыт8 лет назад