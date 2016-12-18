Для сайта знакомств - составить предложения

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Добрый день, в данный момент занимаемся новой функцией для сайта знакомств, и необходимо составить креативные предложения.

Что мужчина может предложить женщине чтобы она пошла именно с ним на свидание, в кино, на ужин или отправилась с ним в путешествие.

Тоже самое и про Женщин.

В данный момент 10 категорий и к каждой категории необходимо составить по 10 предложений, что могут предложить мужчины и что женщины.

В сумме надо составить около 200 предложений.

Предложения не должны быть длиннее 7 слов.

Пример:

Категория: В Кино

Предлагает: Мужчина Женщине

  • Оплачу нам билеты
  • Угощу Подкорном и Колой
  • Привезу и отвезу на машине
И т.д
8 лет назад
flanmark1
Роман 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров