Для сайта знакомств - составить предложения

Добрый день, в данный момент занимаемся новой функцией для сайта знакомств, и необходимо составить креативные предложения.

Что мужчина может предложить женщине чтобы она пошла именно с ним на свидание, в кино, на ужин или отправилась с ним в путешествие.

Тоже самое и про Женщин.

В данный момент 10 категорий и к каждой категории необходимо составить по 10 предложений, что могут предложить мужчины и что женщины.

В сумме надо составить около 200 предложений.

Предложения не должны быть длиннее 7 слов.

Пример:

Категория: В Кино

Предлагает: Мужчина Женщине

Оплачу нам билеты

Угощу Подкорном и Колой

Привезу и отвезу на машине

И т.д