Задача: Написать технические статьи 15 штук, с требуемым набором ключей, по теме проектирование, инженерия из различных отраслей - машины механизмы, строительство, архитектура, дизайн и т.д. Тексты для людей, не набор смысловых фраз, понимаю что ключей бывает ...
Для сайта знакомств - составить предложения
Добрый день, в данный момент занимаемся новой функцией для сайта знакомств, и необходимо составить креативные предложения.
Что мужчина может предложить женщине чтобы она пошла именно с ним на свидание, в кино, на ужин или отправилась с ним в путешествие.
Тоже самое и про Женщин.
В данный момент 10 категорий и к каждой категории необходимо составить по 10 предложений, что могут предложить мужчины и что женщины.
В сумме надо составить около 200 предложений.
Предложения не должны быть длиннее 7 слов.
Пример:
Категория: В Кино
Предлагает: Мужчина Женщине
- Оплачу нам билеты
- Угощу Подкорном и Колой
- Привезу и отвезу на машине
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $46Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Потрібно скласти грамотні, оптимізовані тексти для сайту який буде продавати VPN доступи. Тексти мають бути унікальні і підібрані для досягнення цілей в пошуковій видачі. Оплата через приватбанк, тільки Україна.Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать 3-4 статьи по теме написания студенческих работ на заказ 1 - плюсы заказа курсовой в компании а не на бирже (провести сравнение и выявить плюсы заказа работ в компании) ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать несколько обзоров на товары (и группы товаров) для блога интернет-магазина Требования к обзорам: – легкий для восприятия – интересный – "живой", не просто перечисление характеристик, а именно мнение человека ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Мне необходимы 30 статей для сайта. В среднем каждая статья 4 000 знаков. Прописать ключи в заголовках. Использовать маркированные и нумерованные списки. Должны быть как заголовки ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется ряд текстов для описания и некоторых товаров для магазина. Адрес сайта - https://timofeyka.ru/ 50 руб за тыс.зн без пробелов.Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать несколько статей для сайта. Тема сайта: поиск людей. И соответственно статьи необходимо написать по теме сайта. Статьи необходимы уникальные - 100% копирайт! Статьи должны быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
до 50 руб. Всем привет, сабж кейворды предоставлю, от вас текст с уникальностью от 90%, минимум тошноты и при всем этом максимально читаемый для человекаКопирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Оплата на постоянной основе 18000 рублей в месяц (+ премии) + 10% от дохода сайта. Всем привет. СТОЙТЕ! Главное для начала прочитайте текст, а потом оставляйте заявку. И пожалуйста, ...Копирайтинг101 заявкаЗакрыт8 лет назад